تراند اليوم : بالفيديو .. نجل مؤسس "العربية للعود" يروي قصة سرقة حقيبة عود من والده قيمتها 60 ألف دولار في سنغافورة

صحيفة الخليج 365: كشف رجل الأعمال عمر بن عبد العزيز الجاسر، نجل مؤسس شركة العربية للعود قصة سرقة حقيبة عود من والده قيمتها 60 ألف دولار في سنغافورة.

وقال الجاسر خلال لقائه في برنامج حوار مفيد: في رحلة من رحلات العود من 40 سنة في سنغافورة اشترى عود بـ 60 ألف دولار، وكان مبلغ مب بسيط، فلزم عليه صديقه ورفيقه اللي معه وقال له لا تتركه في شحن .

وتابع: أخذوا كرتون العود معاهم إلى الفندق وانسرق من الغرفة، وراح للشرطة عشان يبلغ، وقال لهم اللي اتسرق مني بقيمة 60 ألف خشب، استغربت الشرطة كيف خشب وبقيمة 60 ألف؟!.