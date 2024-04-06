تراند اليوم : بالفيديو..خالد الغامدي : وقعت للهلال في السر وندمت وتراجعت بعدما كلمت الأمير فيصل بن تركي

صحيفة الخليج 365: كشف لاعب النصر السابق خالد الغامدي، إنه وقع مع نادي الهلال في السر، ثم تراجع وندم على ذلك.

وقال خلال استضافته ببرنامج "ركلة ترجيح": "ما ندمت أني لم ألعب في الهلال، لأنه نادي كبير ويزيد الواحد شرف لكن أنا سعيد جدا بالمرحلة اللي قضيتها بنادي النصر".

وأضاف: "وقعت مع الهلال في السر، وقالها الأمير فيصل بن تركي إنه خالد جاني ندمان وتراجعت وبقيت في النصر".

وعن سبب تراجعه، قال: "مو كل شيء يظهر للجمهور في أسباب تكون غير واضحة، وكل شخص في العالم يتخذ قرارات خاطئة وبيتراجع عنها، بتصير".