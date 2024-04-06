شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الأرصاد : أجواء ماطرة على معظم مناطق المملكة خلال عيد الفطر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني ، إن معظم مناطق المملكة ستشهد أجواء ماطرة تشهدها خلال عيد الفطر المبارك .

وأضاف القحطاني ، خلال مداخلته مع قناة «الإخبارية» : ” أن فترة العيد مطيرة على معظم مناطق المملكة ، وخاصة المرتفعات ، والمناطق الشمالية ، والشمالية الشرقية ، والوسط ى، والمناطق الجنوبية الداخلية ” .

وفي وقت سابق دعا القحطاني المواطنين الحرص على متابعة تقارير الطقس ، والأخذ بتعليمات الجهات المعنية ، وخصوصًا في فترة إجازة عيد الفطر لمرتادي الطرق السريعة والمناطق المفتوحة والمرتفعات والشواطئ ؛ نظراً لأن المملكة تشهد تقلبات جوية مصحوبة بظواهر متعددة ، منها جريان السيول ، رياح نشطة ، تساقط البرد وانعدام في الرؤية الأفقية .