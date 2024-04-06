تراند اليوم : منها الكسر بالفم والخلط.. بالفيديو.. عمر الجاسر يكشف طرق الغش في العود

صحيفة الخليج 365: كشف نجل مؤسس "العربية للعود" عمر بن عبدالعزيز الجاسر، عن طرق الغش في العود.

وقال خلال لقائه ببرنامج "حوار مفيد": "في بدايات الوالد زار أحد التجار وكان كبير في السن واشترى منه دهن عود وذهب ليستشير أحد أهل الخبرة".

وأضاف: "قال له إن هذا الدهن ليس بعود وأنه مخلط، فرجع والدي للتاجر ولكن اكتشف أنه ضُحك عليه أيضا لأنه جديد في التجارة".

طرق غش العود

وتابع: "في الماضي كان يشترط أن تأخذ العود مثل ما هو ولا تختاره، وكانوا يحقنونه رصاص حتى يصبح ثقيل، أو يخلطونه بأعواد أخرى".

وأكمل: "بعض التجار كان يضع كسرة عود في فمه، ويطلب منك أن تختار العود الذي تريده، ويكسرها كأنه كسرها بفمه".