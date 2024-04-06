الداخلية تعلن تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بنسبة 50%

وأوضحت وزارة الداخلية أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر من بدء سريانه، سواء كان بسداد الغرامات دفعة واحدة أو بسداد غرامة كل مخالفة على حدة، وعدم ارتكاب المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.
وأشارت الوزارة إلى أن المخالفات المرتكبة مع بدء سريان تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور، التي تتيح تخفيضًا للمخالفة الواحدة بنسبة (25%)، مع إقرار الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظامًا.
وأهابت وزارة الداخلية بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بقواعد السير لتحقيق متطلبات السلامة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات.
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