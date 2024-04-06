- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن لحظة إغماء رجل أمن في الحرم المكي بسبب الإجهاد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تعرض أحد رجال الأمن في الحرم المكي لحالة إغماء أسقطته أرضاً ، نتيجة للإجهاد والعمل أثناء الصيام لحماية المعتمرين .
وأظهر مقطع فيديو متداول ، تعرض رجل الأمن للإغماء وتجمع حوله مجموعة من زملائه ، حيث قاموا برفع قدمه للأعلى حتى يتدفق الدم إلى المخ .
كما ظللوا عليه بمظلة من الشمس ، بسبب ارتفاع درجات الحرارة ، محاولين تنبيهه وإفاقته حتى يصل الفريق الطبي لمتابعة حالته .
وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو بشكل واسع ، وعلق أحدهم قائلاً :” الله يقويهم ويعظم أجرهم” ، بينما قال آخر : ” الله يشفيه ويعافيه ويحفظه ويحفظ جميع جنودنا البواسل ويتقبل منهم خدمتهم لضيوف الرحمن ويرفع درجتهم في عليين ” .