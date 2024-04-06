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شكرا لمتابعة خبر عن معتمرة سودانية تبدي إعجابها بحسن تعامل رجال الأمن في المسجد الحرام .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبدت معتمرة سودانية سعادتها بحسن تعامل رجال الأمن والمنظمين في الحرم المكي ، في ليلة الـ 27 من شهر رمضان المبارك ، مشيرة إلى أن المشهد كأنه صورة من الجنة .
وقالت المعتمرة خلال حديثها مع قناة «الإخبارية» : ” التنظيم رائع على الرغم من الازدحام ، يخونني التعبير ، ولكن أشكر رجال الأمن لأنهم قائمين بمهامهم على أكمل وجه” .
وأضافت : ” أنا كسودانية أحيي جميع السعوديين على هذا التنظيم وحسن التعامل من رجال الأمن والمنظمين تجاه ضيوف الرحمن” .