اخبار السعوديه

معتمرة سودانية تبدي إعجابها بحسن تعامل رجال الأمن في المسجد الحرام .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن معتمرة سودانية تبدي إعجابها بحسن تعامل رجال الأمن في المسجد الحرام .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبدت معتمرة سودانية سعادتها بحسن تعامل رجال الأمن والمنظمين في الحرم المكي ، في ليلة الـ 27 من شهر رمضان المبارك ، مشيرة إلى أن المشهد كأنه صورة من الجنة .

وقالت المعتمرة خلال حديثها مع قناة «الإخبارية» : ” التنظيم رائع على الرغم من الازدحام ، يخونني التعبير ، ولكن أشكر رجال الأمن لأنهم قائمين بمهامهم على أكمل وجه” .

وأضافت : ” أنا كسودانية أحيي جميع السعوديين على هذا التنظيم وحسن التعامل من رجال الأمن والمنظمين تجاه ضيوف الرحمن” .

 

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا