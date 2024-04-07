شكرا لقرائتكم خبر «إكرام» تخدم المحتاجين من 60 نقطة توزيع بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة، أعمالها خلال العشر الأواخر من رمضان المبارك، لخدمة الأسر المحتاجة وضيوف الرحمن.

وأوضح مدير الجمعية أحمد المطرفي، أن الجمعية رفعت من النقاط التي تقدم منها الخدمات لتصل إلى 60 نقطة توزيع، تشمل أجزاء عدة من المسجد الحرام، ومواقف السيارات التي تقل ضيوف الرحمن في الجمرات وكدي، إضافة إلى المنطقة المركزية والمسفلة ومساكن المعتمرين، والمساجد والأحياء التي تشمل الأسر المحتاجة.

وأكد المطرفي، حرص الجمعية على تسخير جميع إمكاناتها لخدمة المجتمع وضيوف الرحمن وطلاب العلم المغتربين، مشيرا إلى أن وجود الجمعية في مكة يضع عليها ثقلا إضافيا ومسؤولية أكبر، بالنظر إلى أن مكة تتشرف بخدمة ضيوف الرحمن.

يذكر أن الجمعية قدمت حتى الآن خدمات لنحو مليوني مستفيد خلال رمضان.