شكرا لقرائتكم خبر مخالفات بـ620 ألف ريال في أسواق النفع العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الفرق الميدانية 15,972 جولة رقابية وتفتيشية في أسواق النفع العام والمسالخ، في منطقة الرياض وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، منذ بداية رمضان، أصدرت خلالها 538 إنذارا، و391 مخالفة، تجاوزت قيمتها الإجمالية 620 ألف ريال، وضبطت 84 مخالفا لأنظمة العمل والإقامة، وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة، إضافة إلى حجز 149 رأسا من الماشية، والتحفظ على مبالغ نقدية يصل مجموعها إلى 100 ألف ريال، إلى جانب ضبط 5 مخالفات تتعلق بأنظمة النقل، وإزالة كثير من المواقع العشوائية المخالفة.

كثفت وزارة البيئة والمياه والزراعة في الرياض، جهودها الرقابية والتوعوية مع قرب عيد الفطر المبارك، لضمان توفير بيئة صحية سليمة بأسواق النفع العام والمسالخ، وبما يكفل سلامة المستفيدين، ويحسن من جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.

وأكد فرع الوزارة في الرياض استمرار الجولات الرقابية والتفتيشية على أسواق الخضار والفاكهة، واللحوم، والمواشي، والمسالخ، خلال إجازة عيد الفطر المبارك للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الغذائية، ومدى التزام أصحاب المنشآت التجارية في تلك الأسواق بضوابط الصحة العامة.