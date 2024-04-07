مخالفات بـ620 ألف ريال في أسواق النفع العام

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كثفت وزارة البيئة والمياه والزراعة في الرياض، جهودها الرقابية والتوعوية مع قرب عيد الفطر المبارك، لضمان توفير بيئة صحية سليمة بأسواق النفع العام والمسالخ، وبما يكفل سلامة المستفيدين، ويحسن من جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.
وأكد فرع الوزارة في الرياض استمرار الجولات الرقابية والتفتيشية على أسواق الخضار والفاكهة، واللحوم، والمواشي، والمسالخ، خلال إجازة عيد الفطر المبارك للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الغذائية، ومدى التزام أصحاب المنشآت التجارية في تلك الأسواق بضوابط الصحة العامة.
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