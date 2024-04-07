شكرا لقرائتكم خبر توزيع مصاحف مطبوعة بلغة برايل في المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فعلت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة «مبصرون»، لتوزيع المصحف الشريف المطبوع بلغة برايل، على الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في المسجد الحرام، خلال العشر الأواخر من رمضان المبارك.

وتأتي المبادرة في إطار خطة الرئاسة لتهيئة الأجواء التعبدية وتعظيم التجربة الدينية لفئة المكفوفين، الذين جاؤوا من أقطار العالم ملبين نداء رب العالمين في رمضان، لإعانتهم على تلاوة القرآن الكريم، والاهتمام والاعتناء بهذه الفئة الغالية، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

كما فعلت الرئاسة جهاز المصحف الالكتروني للمكفوفين، الذي يمكنهم من قراءة القرآن الكريم وتدبره وتفسيره بيسر وسهوله، بلغة برايل.

وحرصت الرئاسة وفق خططها في رمضان على مواكبة النقلة الرقمية النوعية، وفق تطلعات القيادة الرشيدة، واستثمرت التقنية الحديثة والتطبيقات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، للارتقاء بمنظومة الخدمات الدينية لقاصدي وزائري الحرمين في رمضان المبارك، وتفعيل أجهزة الروبوتات التوجيهية للقاصدين والمعتمرين، بكيفية أداء المناسك، مع الترجمة الفورية بلغات عدة.

مزايا المصحف الالكتروني