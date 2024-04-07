توزيع مصاحف مطبوعة بلغة برايل في المسجد الحرام

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وتأتي المبادرة في إطار خطة الرئاسة لتهيئة الأجواء التعبدية وتعظيم التجربة الدينية لفئة المكفوفين، الذين جاؤوا من أقطار العالم ملبين نداء رب العالمين في رمضان، لإعانتهم على تلاوة القرآن الكريم، والاهتمام والاعتناء بهذه الفئة الغالية، وتقديم أفضل الخدمات لهم.
كما فعلت الرئاسة جهاز المصحف الالكتروني للمكفوفين، الذي يمكنهم من قراءة القرآن الكريم وتدبره وتفسيره بيسر وسهوله، بلغة برايل.
وحرصت الرئاسة وفق خططها في رمضان على مواكبة النقلة الرقمية النوعية، وفق تطلعات القيادة الرشيدة، واستثمرت التقنية الحديثة والتطبيقات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، للارتقاء بمنظومة الخدمات الدينية لقاصدي وزائري الحرمين في رمضان المبارك، وتفعيل أجهزة الروبوتات التوجيهية للقاصدين والمعتمرين، بكيفية أداء المناسك، مع الترجمة الفورية بلغات عدة.
مزايا المصحف الالكتروني
- يشجع المكفوفين على قراءة القرآن وتوطيد علاقتهم به.
- يسهل على الكفيف قراءة القرآن وتدبره.
- يحول أحرف برايل الثابتة إلى متحركة.
- مطابق لمصحف مجمع الملك فهد.
- يساعد الكفيف على الوصول إلى الصفحات والسور بسهولة.
- يقدم النص الكامل للقرآن باستخدام معايير تقنية.
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