المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شوال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شوال مساء غد (الاثنين) التاسع والعشرين من رمضان لهذا العام 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 2024/4/8.

وأوضحت أنه نظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم 180/هـ، وتاريخ 1445/8/29، أن الاثنين 1445/9/1 ـ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 2024/3/11، هو غرة رمضان المبارك لـ1445، فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، تحري رؤية هلال شوال مساء الاثنين 1445/9/29 ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 2024/4/8.

وترجو المحكمة ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز، لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وأشارت إلى أنها تأمل ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة، لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.