ضبط 21,505 مخالفين وإحالة 54,169 لبعثاتهم الدبلوماسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عن ضبط 21505 مخالفين وإحالة 54169 لبعثاتهم الدبلوماسية وترحيل 7423، خلال الفترة من 28 مارس إلى 3 أبريل 2024. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة. نتائج الحملات: 21,505 إجمالي عدد المخالفين.

14323 مخالفا لنظام الإقامة.

4778 مخالفا لنظام أمن الحدود.

2404 مخالفين لنظام العمل.

1295 حاولوا الدخول بطرق غير نظامية.

%37 منهم يمنيو الجنسية.

%61 إثيوبيو الجنسية.

%2 جنسيات أخرى.

61 حاولوا الخروج بطرق غير نظامية.

9 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل.

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