تنظيم دخول منطقة الصمان بمحمية الملك عبد العزيز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية آلية الدخول إلى منطقة الصمان الواقعة داخل نطاق المحمية.

وتتمثل الآلية بإتاحة وجود المتنزهين في المحمية من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 6 مساء، بعد الحصول على تصريح دخول عن طريق موقع الهيئة الرسمي، وذلك بهدف المحافظة على المكتسبات البيئية وتنمية الحياة الفطرية والغطاء النباتي وخفض تأثير المركبات عليها.

ويتوافق القرار الصادر مع المستهدفات الاستراتيجية الشاملة لعام 2030 للمحميات الملكية، ومخرجات مبادرة «السعودية الخضراء»؛ وذلك للمحافظة على مكتسباتها البيئية، والتي برزت بشكل واضح بعد فترةٍ قصيرة بعد الحمى، فضلا عن تعزيز وتنمية الحياة الفطرية فيها، والمساهمة بتنمية الغطاء النباتي في فياضها وروضاتها التي ازدهرت بشكلٍ كبير، من خلال تقليل حركة المركبات، لعدم تعرض النباتات للدهس.

ومما يدعم قرار هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية بتطبيق آلية الدخول إلى منطقة الصمان؛ فإن ذلك يأتي أيضا لحماية الكائنات الفطرية التي تنشط حركتها خلال فترات الليل، والتي شهدت زيادة ملحوظة في أعدادها خلال الفترة الماضية بفضل الحمى.

الدخول والأهداف