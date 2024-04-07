تراند اليوم : بالفيديو.. الاستشاري " ياسر الدباغ" يروي قصة المريضة الساكتة التي أصابته بالتوتر .. ويكشف طريقته في علاجها

صحيفة الخليج 365: روى الدكتور "ياسر الدباغ " استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين ، قصة المريضة الساكتة التي حيّرته وأصابته بالتوتر.

وقال خلال لقاء مع برنامج "الليوان" : هذه القصة في بداية خبرتي بالعلاج النفسي ، مريضة كانت تجي تستلقي على الأريكة وتظل صامتة طوال الجلسة ، وكنت جديد على المجال .

وأكمل: الوضع بالنسبة لي كان مٌتعب وكنت متوتر جدا ، وساعدني المشرف أن أفهم توتري ، وبهذا استطيعت أن أحتوي صمتها .

وواصل: وعندما احتويت صمتها بدأت تتكلم ، فالمرضى بصفة عامة يشعرون بما يشعر به المعالج ، فعلاقة المعالج مع المرضى هي الأساس بالعلاج التحليلي .

واستطرد: إذا المعالج لم يعرف نفسه لن يستطيع مساعدة أحد ، أو يفهم الخبرة التي يمر فيها المريض .