تراند اليوم : شاهد.. فيديو متداول ل"وزير الحج والعمرة" وهو يقوم بجولة ميدانية داخل ‎الحرم المكي بمفرده

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لوزير الحج والعمرة "توفيق الربيعة" وهو يتجول في الحرم المكي أثناء صلاة التهجد في ليلة 27 رمضان .

وأظهر الفيديو الوزير وهو يتجول أمس بمفرده داخل الحرم، لمتابعة التفويج وتقديم الخدمات اللازمة للمعتمرين والمصلين.

والجدير بالذكر أدى جموع المصلين في المسجد الحرام الذين تجاوز عددهم أكثر من 2 مليون مصلي، صلاة العشاء والتراويح ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك تحريًا لليلة القدر.

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نجاح خطتها المُعدة لتفويج قاصدي المسجد الحرام ليلة (27) من شهر رمضان لعام 1444هـ.