تراند اليوم : هل نحن مسؤولون عن ولادة المشاعر السلبية مثل الحسد والرغبة في الانتقام ؟.. بالفيديو:" الاستشاري الدباغ" يجيب

صحيفة الخليج 365: قال الدكتور ياسر الدباغ استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين، أن الإنسان غير مسؤول عن ولادة المشاعر السلبية بداخله مثل الحسد والرغبة في الانتقام.

وتابع خلال لقاء مع برنامج الليوان:" في وجهة نظري لا توجد مشاعر سلبية والمشاعر كلها لها أهمية، والمشكلة أن هذه الأهمية قد لا تكون واضحة للإنسان، أو يكون صعب عليه أن يفهم سبب نشأة الشعور" .

وأردف:" الإنسان إذا شعر بالحسد مسؤوليته تقع كيف نشأ هذا الشعور ومصدره ويدير هذا الحسد بحيث لا يؤثر على سلوكه ولا يؤثر على علاقته مع الشخص الذي يحسده، ويراجع تفكيره ويعد لنفسه قاعدة تمكنه من إدارة هذا الشعور في المستقبل، ويمكن يحول الحسد إلى غبطة". واختتم قائلا: "هنا الشعور في حد ذاته ليس مسؤولية الإنسان وإنما ما يتبع ذلك هو مسؤوليته".