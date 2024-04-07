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تراند اليوم : شاهد.. كيف يتم غش الأرز وتعبئته في أكياس بعلامات شهيرة داخل استراحة في الرياض

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو مداهمة وزارة التجارة لاستراحة في حي السلي حولتها عمالة آسيوية إلى معمل لغش "الأرز" حيث يقومون بتعبئة الأرز الرديء في أكياس بعلامات شهيرة في الرياض .

وقال محمد الشهري مدير إدارة الحملات الأمنية بوزارة التجارة في لقاء مع قناة " الإخبارية" : بناءا على معلومات واردة وبعد الرصد والتحري تم ضبط استراحات يقومون فيها بإحضار رز رديء الجودة ويتم تعبأته في أكياس لأنواع شهيرة من الأرز على أيدي عمالة آسيوية .

وتابع: وتٌهيب الوزارة ، المواطنين بشراء المواد الغذائية والسلع من أماكن موثوقة ،ونؤكد على استمرار الجوالات الرقابية لرصد أوكار الغش وحماية المستهلك .

وأبان الفيديو ضبط مليون ملصق لغلق العلامات المقلدة ، وألف قطعة بلاستيكية لإغلاق الأكياس ، و15 ألف كيس أرز مٌجهز للتعبئة ، إضافة إلى ماكينات خياطة لغلق الأكياس داخل الأستراحة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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