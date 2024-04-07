محمية الملك سلمان ملاذ آمن لطيور الحبارى

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وعملت الهيئة على تحقيق التوازن البيئي المستدام، عبر حماية التنوع الحيوي، وبالأخص الأنواع المهددة بالانقراض، لتضمن وجودها بأعدادها الطبيعية، وذلك عبر تفعيل برامج حفظ ورصد ومتابعة مستمرة، والعمل على حمايتها من الأخطار المهددة لها، ومراقبة الخبراء والفرق الميدانية في الهيئة لحظات مهمة لـ«التفريخ الطبيعي» لهذا الطائر، خلال هجرته السنوية ومروره بالمملكة والذي يشكل قيمة بيئية، ورمزية تاريخية في السعودية، واتخاذه للمحمية مكانا وملاذا آمنا لبناء العش والتفريخ.
يذكر أن هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، تبذل جهودا كبيرة لإعادة مقومات الحياة الطبيعية والفطرية داخل نطاقها الجغرافي، بالعمل على الحفاظ على التنوع الأحيائي، وإعادة توطين الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض إلى موائلها الطبيعية، وتسعى جاهدة لتحقيق الرؤية الواعدة للمملكة 2030 لتحسين جودة الحياة.
جهود هيئة تطوير المحمية
- إعادة مقومات الحياة الطبيعية والفطرية.
- الحفاظ على التنوع الأحيائي.
- إعادة توطين الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض.
- تحقيق الرؤية الواعدة لتحسين جودة الحياة.
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