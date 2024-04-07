خيمة ثقافية تعزز التواصل المجتمعي وجودة الحياة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عززت البرامج المبتكرة لأمانة الرياض خلال رمضان عبر «الخيمة الرمضانية» من التواصل المجتمعي، إبرازا للهوية الثقافية لمجتمع الرياض، وإثراء للمعرفة بعمق بتاريخ المدينة.

وجاءت المبادرة بـ3 مسارات رئيسة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثقافية بين سكان «الرياض» وإثراء التواصل بينهم، بما يشكل نهجا مبتكرا لجود الحياة، في ليالي رمضان.

كما هدفت فعاليات الخيمة التي أقيمت في حديقة النخيل، إلى تعزيز القيم المجتمعية وإبراز الهوية الثقافية لمدينة الرياض، وتعزيز التفاعل الاجتماعي والترابط الثقافي في المجتمع.

وتوضح الرسائل الاتصالية للأمانة جهودها في تعزيز الترابط المجتمعي، وتقديم المبادرات بمشاركة واسعة من سكان الرياض، وجذب أكبر عدد ممكن من الزوار والتعريف بالتراث الثقافي والتاريخي لمدينة الرياض، وتعزيز التواصل الثقافي بين السكان، وتفعيل الأجواء الرمضانية، وتجسيد الهوية الثقافية والتراثية العريقة للعاصمة.

وشملت فعاليات الخيمة، مسار التراث التاريخي والثقافي، ومسار تعزيز التواصل الثقافي بين السكان، ومسار تفعيل الأجواء الرمضانية، صاحبها مجموعة من العروض والأنشطة، مثل عروض الإبل والخيل، وعروض الصقور، والأمسيات الشعرية، وأخرى عن الآثار والحضارات والقيم السعودية والتاريخ.

أبرز الأهداف

تعزيز العلاقات الثقافية بين السكان.

إثراء التواصل بين السكان.

تشكيل نهج جديد مبتكر لجود الحياة.

المسارات الـ3

مسار التراث التاريخي والثقافي.

مسار تعزيز التواصل الثقافي بين السكان.

مسار تفعيل الأجواء الرمضانية.

العروض والأنشطة

عروض الإبل والخيل.عروض الصقور.الأمسيات الشعرية.الآثار والحضارات.القيم السعودية والتاريخ.