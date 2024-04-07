فقرات فلكلورية واستعراضية وجوائز ترفيهية في العيد بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت أمانة العاصمة المقدسة تجهيز مواقع لاحتفالات عيد الفطر المبارك لهذا العام، إضافة إلى تهيئة وتجهيز المواقع الخدمية والترفيهية من حدائق عامة وساحات وميادين.

وفرغت الأمانة من تركيب الإضاءات مختلفة الأشكال لتزيين مداخل مكة المكرمة وشوارعها الرئيسة، وإظهارها بالصورة الحضارية الجميلة التي تضفي البهجة والسرور على نفوس أهالي مكة المكرمة وزوارها الكرام، وبدأت بالتنسيق والعمل من وقت مبكر بتجهيز مواقع الاحتفالات، وإعداد برامج مميزة تواكب المناسبة وبمشاركة جميع الإدارات المعنية.

وستقام الفعاليات على مدى الـ6 أيام الأولى من العيد، حيث ستقام احتفالات اليوم الأول في عدد من المواقع التي جهزتها الإدارة العامة للحدائق، وستبدأ عند السادسة مساء، أما اليوم الثاني فستقام الاحتفالات في مجمع (مكة يارد) بحي العكيشية، وستنطلق عند الـ8:30 وستشمل عددا من الفقرات الفلكلورية والشعبية والعروض الاستعراضية ومسابقات ترفيهية للأطفال والجوائز وعروض الدمى وفرقة الأطفال وفقرة الرسم على الوجه، أما في اليوم الثالث فستقام الفعاليات في حديقة بحرة في محافظة بحرة، وستشمل أيضا الفقرات الفلكلورية والعروض الشعبية الاستعراضية ومسابقات وجوائز ترفيهية للأطفال وعروض الدمى وأيضا هناك فقرة للرسم، أما اليوم الرابع فستكون الفعاليات في حديقة النافورة بمحافظة عسفان، وستشمل مسرح الأطفال ومسابقات وجوائز وفقرة عروض الدمى وفقرة الرسم على الوجه، في حين اليوم الخامس سيشمل تنظيم عدد من برامج الزيارة والمعايدة للمرضى في المستشفيات وكذلك لزيارة كبار السن والأطفال وتقديم التهاني لهم بهذه المناسبة السعيدة.

مواقع احتفالات اليوم الأول:

حديقة مخطط الشرائع (11).

حديقة الخطاطين.

حديقة أم الكتاد.

ممشى السيدة زينب الهلالية بالشوقية.

موقع احتفالات اليوم الثاني: