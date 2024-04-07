تراند اليوم : بالفيديو.. الاستشاري " ياسر الدباغ" يروي قصة الشاب الذي كسر الانعزالية بعد علاج دام لمدة 6 سنوات

صحيفة الخليج 365: روى الدكتور "ياسر الدباغ " استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين ، قصة الشاب الذي كسر الانعزالية بعد علاج دام لمدة 6 سنوات .

وقال الدباغ خلال لقاء له مع برنامج " الليوان" : ما أستطيع التكلم عن المرضى فهذا شيء أشوفه ينافي الأخلاقيات المهنية ، لكن يمكن أعطيك حالات افتراضية فيها شبه من حالات شفتها خارج السعودية خلال العمل في كندا .

وتابع: أحد الأمثلة شاب في الثلاثينات تعين مساعد في جامعة ، وعايش حياته منعزل تماما ، وليس له أي أصدقاء خلال مراحل التعليم ، وكان وحيد الوالدين ، كان هدفه يخرج من العزلة القاتلة التي يعيش فيها .

وواصل: وفعلا بالعلاج الذي استمر 6 سنوات استطاع الخروج من عزلته .