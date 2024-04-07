تراند اليوم : بالفيديو.. استشاري في الطب النفسي : يجب منح المرأة العاملة إجازة سنتين بعد الولادة لهذا السبب !

صحيفة الخليج 365: قال الدكتور "ياسر الدباغ " استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين، إنه يجب منح المرأة العاملة إجازة سنتين بعد الولادة.

وأضاف الدباغ، خلال لقاء له مع برنامج " الليوان": أطالب بأن تكون إجازة الأمومة سنة كاملة براتب كامل ثم تمدد بشكل اختياري لسنتين براتب 75%، موضحا أن دول مختلفة طبقت هذا النظام.

وأكمل: أول سنتين في عمر الطفل أكثر تأثير على حياته من ناحية تطور معظم مناطق الدماغ والتي يصل فيها عدد الوصلات العصبية إلى الحد الأقصى، مما يطور أكبر عدد ممكن من المهارات الحركية والاجتماعية واللغوية والإمكانات العقلية.

وزاد: مرحلة النمو أكثر مرحلة لاكتساب الخبرات وتكوين الروابط الأساسية وعندما تكون مستقرة تأثيرها عظيم على حياة الإنسان وأنماط العلاقات التي سيكونها في المستقبل وعلى إدارة مشاعره.

وتابع: الطفل يتعلم لغة المشاعر من الأم و 90% مما يتعلمه يكون في أول سنتين.