تراند اليوم : شاهد.. مشهور التيك توك منصور آل زايد يعلن لأول مرة عن سعر خيالي لإحدى شركاته.. ويكشف سبب إخفائها عن الأنظار

صحيفة الخليج 365: كشف مشهور التيك توك منصور آل زايد، لأول مرة عن إمتلاكه شركة كبيرة قيمتها السوقية تقدر بـ 80 مليون ريال.

وأوضح آل زايد خلال لقاء له عبر برنامج "رواير عكاس"، أنه لم يعلن عنها قبل ذلك، وعند سؤال المذيع له حول سبب إخفاء ذلك قال: بيجي وقتها وبكرا لما حد بيضرني أو أسوي شيء خطأ كل من خلفي سيتضرر فأنا وضعت شركة واحدة فقط أنا وجهها والباقي خليته للزمن.

وأضاف أن هناك من بيحاول أن يضره في حياته الشخصية وإن لم يستطع سيضره في حياته الإعلامية أو التجارية.

وأشار إلى وجود حملات تستهدف أن تضره، ولهذا السبب لم يعلن عن شركاته بسبب تخوفه من حدوث شيء لاحقا.

وأكد أنه يشتغل في التجارة لكن ليس شرط الإعلام والتسويق وجودة الشركة هو من يبقيها.