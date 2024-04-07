تراند اليوم : الكشف عن علامة تظهر في قدميك تشير إلى إصابتك بسرطان البنكرياس

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري الباطنة الدكتور محمد المنيسي، عن علامة تظهر في قدميك تشير إلى إصابتك بسرطان البنكرياس.

وقال المنيسي، إن العلامة هي تغير لون أصابع القدمين إلى اللون الأصفر، مع الشعور بألم وخدر في القدمين، موضحا: يمكن أن يكون هذا التغير في اللون ناتجًا عن تراكم مادة البيليروبين في الدم، والتي تنتج عن انسداد القنوات الصفراوية بسبب سرطان البنكرياس، وفق "مصراوي".

وحول أعراض سرطان البنكرياس تشمل:

ألم في البطن أو الظهر

فقدان الوزن

تغير في لون البول

غثيان وتقيؤ

إسهال أو إمساك

الشعور بالتعب

فقدان الشهية