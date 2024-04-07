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تراند اليوم : شاهد: بروفيسور إماراتي يكشف تفاصيل بشأن مرض "الساركوما".. ويوضح أنواعه ومراحل علاجه!

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صحيفة الخليج 365؛ كشف البروفيسور الإماراتي حمد الشامسي، تفاصيل بشأن مرض سرطان "الساركوما".

تصيب العظام والمفاصل

وقال الشامسي عبر مقطع فيديو له بالتيك توك، إن الساركوما عبارة عن مجموعة من السرطانات المختلفة التي تصل لـ100 نوع وتصيب العظام والمفاصل والأنسجة المختلفة في الجسم.

أنواع الساركوما

وأوضح أن الساركوما أنواع منها ما هو بطيء النمو، ومنها ما هو متوسط وأنواع شرسة، عندما تكون في مرحلة متقدمة علاجها سهل والعكس عندما تكون في مرحلة متأخرة.

وعرض رسالة لمريض مصاب بأكثر أنواع الساركوما شراسة وأندرها تم علاجه في الإمارات، مشيرا إلى أن 15 حالة فقط حول العالم تم تشخيصها وعلاجها.

مراحل العلاج

وأوضح أن مراحل العلاج تتمثل في إجراء عملية للمريض ثم إعطائه كورس كيماوي ثم إشعاعي ثم كيماوي والعام الماضي، مشيرا إلى أن هذا المريض أتم سنة كاملة من العلاج وهذا العام أتم سنتين من التشخيص.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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