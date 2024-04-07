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السعودية | متاجر الحلويات بمنطقة تبوك تشهد إقبالاً من المواطنين والمقيمين استعداداً للاحتفال بعيد الفطر

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشهد المتاجر والمحال الخاصة ببيع الحلويات بمنطقة تبوك, إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين وذلك للتسوق، استعداداً للاحتفال وإظهار الفرح والسرور بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ورصدت “واس” بالمنطقة الإقبال الكبير من الفئات العمرية كافةً، للتبضع وشراء حلويات العيد السعيد، بالتزامن مع عرض المحال لمختلف الأصناف من المكسرات والحلويات بحشوتها المتنوعة والأواني والأطباق التي يتم التقديم بها، أثناء استقبال المهنئين بالعيد من الأهالي والأصدقاء والجيران.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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