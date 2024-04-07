السعودية | الأندية الطلابية السعودية في بريطانيا تعلن عن أسماء الفائزين بمسابقة تلاوة القرآن الكريم “ورتل القرآن ترتيلا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت الأندية الطلابية السعودية في المملكة المتحدة، تحت إشراف الملحقية الثقافية في لندن، عن أسماء الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة تلاوة القرآن الكريم الرمضانية “ورتل القرآن ترتيلا”.

وقد حصل في فئة الرجال، صهيب عبد المنان سمرقندي على المركز الأول، بينما تُوجت مها أحمد الجبلي بالمركز الأول في فئة النساء، وفازت ليال محمد بالعمش بالمركز الأول في فئة الأطفال.

وهنأت الأندية السعودية في المملكة المتحدة الفائزين من كل فئة وكذلك جميع المشاركين في هذه المسابقة التي تهدف إلى تعزيز الروابط الروحية والثقافية بين الطلبة السعوديين المبتعثين، من خلال تشجيعهم على المشاركة الفعالة والتنافس في حفظ كتاب الله وتجويده.

وأشادت الملحق الثقافي الدكتورة أمل فطاني، في كلمتها بهذه المناسبة، بجهود المشاركين في تعلم وتلاوة القرآن، معبرةً عن سعادتها بالمستوى الرفيع للمشاركات وبأن كل مشارك هو فائز بحد ذاته.

وأقيمت المسابقة، التي شهدت مشاركة ٢١ ناديًا طلابيًا سعوديًا عبر أنحاء المملكة المتحدة، عبر منصة زوم لإتاحة الفرصة للمشاركة الواسعة دون الحاجة إلى الحضور في مكان معين. وقد أشرفت على المسابقة لجنة تحكيم مكونة من حفظة القرآن والمجازين بالحفظ، لتقييم المشاركين بناءً على معايير دقيقة تشمل التجويد والوقف والابتداء وحسن التلاوة.

الفعالية تشكل خطوة مهمة في تعزيز الوعي والاهتمام بالقرآن الكريم بين المبتعثين السعوديين في المملكة المتحدة، وتُظهر مدى التزام الجالية السعودية بنشر قيم الإسلام وتعاليمه بين أفرادها، خاصة الشباب والأطفال، في بلاد الغربة.