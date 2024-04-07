تراند اليوم : الدين يسر .. بالفيديو.. الشهراني : يجوز للعروس أن تجمع المغرب مع العشاء لتحافظ على مكياجها!

صحيفة الخليج 365 : قال يوسف الشهراني، إنه يجوز الجمع بين صلاتين من غير سفر أو مطر.

وأضاف فى مقطع فيديو: النبي "صلى الله عليه وسلم" جمع في المدينة من غير خوف، موضحا: إذا أحسيت أن صلاتك في وقتها تسبب لك مشقة وحرج جاز لك أن تجمع.

وتابع: العروس يجوز لها أن تجمع المغرب مع العشاء لتحافظ على مكياجها، كما يجوز للمرضعة أن تجمع .

من جهة أخرى علق الكاتب " فهد الأحمدي على الفيديو قائلا: كثيرة هي الأحاديث التي تثبت سعة الدين في أوقات الصلاة (ومن بينها عدم خروج الرسول لأهل المدينة لأداء صلاة العشاء إلى بعد منتصف الليل).. وفي المقابل لايوجد دليل واحد على وجوب اقامتها في (وقت محدد) تتفق عليه كل المساجد ..‏وابحث في الأمر بنفسك.." .