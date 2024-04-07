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تراند اليوم : شاهد.. فيديو "تم القبض" على عدد من مرتكبي الجرائم في الرياض ومكة .. والكشف عن جنسياتهم

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صحيفة الخليج 365: نشر الأمن العام مقطع فيديو استعرض خلاله ضبط عدد مرتكبي الجريمة.

تهديد المارة

وذكر الأمن العام، أن شرطة الرياض ألقت القبض على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ومخالف من الجنسية اليمنية، ومقيم أريتري، سرقوا مركبة واستخدموها في سلب المارة تحت تهديد السلاح الأبيض، والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموالٍ وتهريبها إلى خارج المملكة.

أفعال مخالفة للآداب

وأضاف، كما ضبطت شرطة الرياض مواطن و 4 وافدين من الجنسية السورية، ارتكبوا أفعالاً منافية للآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء ذات إيحاءات جنسية، وحيازة مواد مخدرة وتوثيق ذلك ونشره.

مخالفون

وتابع، ألقت شرطة منطقة مكة المكرّمة، القبض على مقيمٍ من الجنسية اليمنية قام في مركبته بنقل ثلاثة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها، كما ألقت الإدارة العامة لدوريات الأمن، القبض على مواطن قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدر.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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