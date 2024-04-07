تراند اليوم : أول تعليق من مركز "الوقاية من الآفات" على مقطع انتشار الخنافس في بعض الأماكن بالسعودية

صحيفة الخليج 365: علق المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" على مقطع انتشار الخنافس مؤخرًا في بعض الأماكن بالسعودية، مؤكدا أنها صديقة للبيئة ونافعة، وليس لها أي ضرر على الإنسان أو الحيوان.

وقال المركز في بيان له بأن الخنافس المنتشرة من نوع Heteracantha depressa تتبع لعائلة Carabidae، وتتغذى على العديد من الآفات الحشرية، وبخاصة حرشفية الأجنحة (الفراشات وأبو دقيقات).

وأوضح "وقاء" سبب انتشارها مشيرا إلى أنه يرجع إلى حالة الفوران التي حدثت لحشرة "أبو دقيق الخبازي" العام الماضي، التي تعتبر آفة زراعية تتغذى عليها الخنافس، وتعيدها إلى مستواها الطبيعي في البيئة.

ونصح "وقاء" بعدم مكافحتها؛ إذ تعد نافعة، وتسيطر على الآفات، إلى جانب مساهمتها في التوازن البيئي. ويمكن التقليل من وجودها في المكان الواحد بتخفيض الإضاءة أو إطفائها في مواقع وجودها؛ إذ إنهـا تنجذب للضوء للبحث عن فرائسها.