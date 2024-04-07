تراند اليوم : "الخضيري" يكشف أسباب الشعور بالألم في الكتف ووسط الظهر

صحيفة الخليج 365: كشف أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، عن سبب الشعور بالألم في الكتف ووسط الظهر.

وقال الخضيري، في تغريدة له عبر حسابه على إكس: "بعض الام الكتف ولوحة الكتف ووسط الظهر "بعضهم يسميها الأبهر وبعضهم خِلج" بعد استبعاد الحالات المرضية واذا الفحص السريري والأشعة والتحاليل، كل شيء سليم فإنه من الغالب ان يكون شد عصبي بسبب توتر وقلق عصبي".

وأضاف: "وقد تحتاج فقط تمارين خاصة بالكتفين والذراعين مثل شد الذراعين للداخل من جهة البطن وسحب الكتفين للأمام لمد لوحة الظهر والكتفين واتساع الظهر وتضييق منطقة الصدر وتكرر ذلك ببطء واسترخاء عشر مرات".