تراند اليوم : هل يجوز للمخطوبة أن تتزين وتتصبغ عند النظرة الشرعية؟.. بالفيديو: الشيخ "الشبل" يجيب

صحيفة الخليج 365: أوضح الشيخ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل حكم تزين وتصبغ المخطوبة أثناء النظرة الشرعية.

وقال خلال لقاء مع قناة الرسالة: " عند النظرة الجائزة للمخطوبة تلبس الملابس التي اعتادت على ارتدائها ولا تتجمل ولا تتصبغ وكذلك الرجل يكون على طبيعته لأن المقصود من النظرة دوام العلاقة بين الرجل والمرأة بمعنى أن ينظر لها في حالتها فيقبل عليها وأن تنظر له في حالته فتقبل به".

وتابع: " أما إذا تصبغت وتجملت وذهبت إلى الكوافير من أجل الرؤية الشرعية ثم رآها بعد ذلك على غير هذا الحال صار هذا ضرب من ضروب الغش وكذلك هو إذا صار عنده نظرة شرعية ذهب إلى الحلاق والمصبغ يزينه فهذا غش، والغش في كل من الأمرين حرمه علينا الرسول عليه الصلاة والسلام".