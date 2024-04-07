تراند اليوم : شاهد: ردة فعل معتمر ليبي تجاه جهود رجال الأمن في إدارة الحشود بالمسجد الحرام

صحيفة الخليج 365: عبر معتمر ليبي عن شكره لرجال الأمن في الحرم المكي، وولاة الأمر على ما شاهده من حسن تنظيم ومجهود لإدارة الحشود في الحرم المكي خاصة ليلة 27 رمضان.

وقال المعتمر خلال مقطع فيديو:" أشهد الله أنكم خير أجناد الأرض، تبقى لنا 3 أيام ونعود إلى بلادنا، ولكنها كلمة حق نقولها في حق هؤلاء الرجال، نعم الرجال".

وأضاف:" نسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على ما تقدموه، من تنظيم ومجهود كبير حتى تحت أشعة الشمس، ينظمون حركة السير داخل الحرم ويوفرون لك ما تريد، وجوههم مبتسمة، يفرحون بخدمة المعتمرين".