غسل صحن المطاف 10 مرات يوميا

بالرغم من الكثافة العددية الكبيرة بصحن المطاف الذي يبلغ 16608، ويطوف فيه المسلمون آناء الليل والنهار حول الكعبة المشرفة في حركة متصلة وباستيعاب 30 ألف طائف في الساعة الواحدةً للدور الأرضي، إلا أن عمليات الغسل والنظافة تسير وفق ما خطط لها بنحو 10 مرات يوميا، ويقوم عليها أكثر من 200 عامل وتتم عملية الغسل بمواد ومطهرات صديقة للبيئة.
وأعرب مرتادو المسجد الحرام والمعتمرون عن شكرهم وتقديرهم للجهات المعنية على دورهم الرائد في تهيئة لكافة الخدمات بالمسجد الحرام وعلى أكمل وجه لينعموا بتأدية مناسكهم بيسر وسهولة وراحة واطمئنان.
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