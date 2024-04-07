استمرار الحالة المطرية على 9 مناطق

ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاهـ مضيق باب المندب, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاهــ مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاهــ مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى أعلى من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط .
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