تراند اليوم : مصر.. سيدة مسيحية ذهبت لاستخراج وثائق رسمية لابنها فكانت الصدمة بعد ما اكتشفته عن زوجها

صحيفة الخليج 365: اكتشفت سيدة مسيحية في محافظة قنا المصرية، مفاجأة حين قررت التوجه إلى السجل المدني لاستخراج مستندات لابنها.

وفي التفاصيل، فقد تقدمت السيدة ببلاغ تتهم فيها شريك حياتها بالزواج عليها من 3 أخريات وإنجابه منهن دون علمها، وفقاً لموقع مصراوي.

وذكرت السيدة في بلاغها أن زوجها خالف تعاليم ديانتهما المسيحية التي تُحرم الزواج بأخرى في ظل وجود زوجته الأولى على قيد الحياة، مضيفة أنها تزوجته في عام 1994 وأنجبت منه 3 أبناء.

من جانبه أوضح محامي السيدة المتقدمة بالشكوى، أن موكلته عندما ذهبت لاستخراج مستندات لابنها في السجل المدني تفاجأت أن لدى زوجها أبناء آخرين خلاف أولادها فطلبت وثائق الزواج وتأكدت بالفعل أنه متزوج عليها من 3 نساء غيرها.

وأشار إلى أنه بناء على طلب السيدة تقدم بشكوى رسمية إلى النائب يتهم فيها الزوج بـ"تعدد الزوجات والإنجاب منهن مخالفا للتعاليم المسيحية".

وأضاف المحامي أنه في انتظار فتح التحقيق في الشكوى المقدمة لاسترجاع حقوق الشاكية وأبنائها.