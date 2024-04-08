تراند اليوم : داعية مصرية : النصارى واليهود والمسلمون سيدخلون الجنة!

صحيفة الخليج 365: وجهت الإعلامية أميرة بدر سؤالا للداعية الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال استضافتها في برنامج "أسرار" كان نصه : "الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، قال إن غير المسلمين سيدخلون الجنة ما تعليقك؟".

وقالت الدكتورة سعاد صالح: "النصارى وأهل الكتاب والمسلمين سيدخلون الجنة، كل من آمن بالله واليوم الآخر، وأنا أوافق علي جمعة في رأيه".

وأضافت: "الدكتور مجدي يعقوب وما قدمه للفقراء المسلمين، هذا الشخص معقول ربنا يظلمه ويدخله النار؟ ربنا عادل.. سواء مسلمين مسيحين يهود المؤمنين منهم سيدخلون الجنة، الجنة ليست للمسلمين فقط".