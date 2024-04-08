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تراند اليوم : داعية مصرية : النصارى واليهود والمسلمون سيدخلون الجنة!

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صحيفة الخليج 365: وجهت الإعلامية أميرة بدر سؤالا للداعية الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال استضافتها في برنامج "أسرار" كان نصه : "الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، قال إن غير المسلمين سيدخلون الجنة ما تعليقك؟".

وقالت الدكتورة سعاد صالح: "النصارى وأهل الكتاب والمسلمين سيدخلون الجنة، كل من آمن بالله واليوم الآخر، وأنا أوافق علي جمعة في رأيه".

وأضافت: "الدكتور مجدي يعقوب وما قدمه للفقراء المسلمين، هذا الشخص معقول ربنا يظلمه ويدخله النار؟ ربنا عادل.. سواء مسلمين مسيحين يهود المؤمنين منهم سيدخلون الجنة، الجنة ليست للمسلمين فقط".

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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