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تراند اليوم : داعية مصري: يجوز إخراج زكاة الفطر لحم وفراخ وسمك ولبن

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صحيفة الخليج 365: قال الدكتور محمد علي الداعية المصري، إنه يجوز إخراج زكاة الفطر من اللحم والفراخ والسمك واللبن وغيرها من أقوات البلد الذي تعيش فيه.

وأضاف: لكن لو كان هناك قوم غذاؤهم اللبن أو السمك أو اللحم، فلا حرج إذن من إخراجها من هذه الأصناف. حسب القاهرة 24.

وتابع: ولقد فرض الله -سبحانه وتعالى- زكاة الفِطر طعمة للمساكين، ولذلك يجب إخراجها من غالب قوت البلد الذي يعيشون فيه، وثَبَتَ في صحيح البُخاريِّ عن ابن عمر - رضي الله عنهما – قال: فَرَضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زكاةَ الفِطْرِ صاعًا من تَمْرٍ أوْ صاعًا من شعيرٍ، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

وأضاف: وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه – يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب؛ متَّفق عليه.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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