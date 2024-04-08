شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق حقل تشهد نشاطًا في الحركة الشرائية مع قرب حلول عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تزدحم أسواق محافظة حقل والمراكز التجارية، ومحال بيع الهدايا والإكسسوارات، وعروض الحلويات والملابس والعطورات وألعاب الأطفال، والمفروشات، بالمتسوقين مع قرب حلول عيد الفطر السعيد.

حيث تشهد الأسواق التي استعدت مبكراً إقبالاً من المتسوقين على مختلف المنتجات، وفي مقدمتها الحلويات التي تُعد إحدى مظاهر الاحتفال بالعيد.

ورصدت العدسات جانباً من إقبال المواطنين والمقيمين لشراء السلع الخاصة بعيد الفطر، حيث تجذبهم الأسعار التنافسية والعروض الخاصة التي وضعتها هذه المحال لبعض الأصناف التي تدخل في كماليات الاستعداد للعيد.