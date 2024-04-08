جولات رقابية على منافذ بيع زكاة الفطر ومستلزمات العيد

تواصل وزارة التجارة تنفيذ جولاتها الرقابية على منافذ بيع زكاة الفطر، ومحال مستلزمات العيد، التي يكثر الإقبال عليها من المستهلكين في هذه الفترة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وتهدف هذه الجولات للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الأساسية وبدائلها، وضبط المخالفات التجارية، والتأكد من عدم وجود مخالفات لأنظمة حماية المستهلك، إضافة إلى مراقبة العروض التسويقية التي تقوم الأسواق والمحال التجارية بالإعلان عنها خلال هذه الفترة لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين، بالإضافة إلى التحقق من الالتزام بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة، والتأكد من مطابقة السعر المعلن على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة تجاه أي مخالفة يتم ضبطها، وتطبيق العقوبات على المخالفين.