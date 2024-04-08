التأمينات الإجتماعية: توحيد موعد صرف معاشات التقاعد بدءًا من هذا الموعد

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة عن توحيد موعد صرف معاشات التقاعد لجميع المتقاعدين والمستفيدين اعتبارًا من شهر مايو 2024. ووفقًا للتعديل الجديد، سيتم صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي بدلاً من نهاية الشهر كما كان معمولًا به سابقًا.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المؤسسة لتوحيد صرف المنافع التأمينية وتنسيق الإجراءات بين متقاعدي ومستفيدي أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في المملكة. وتهدف المؤسسة من خلال هذا التوحيد إلى ضمان توافق موعد صرف المعاشات وتسهيل العمليات المالية للعملاء.

وينص التعديل على أن صرف معاشات شهر أبريل سيتم في موعده المعتاد في اليوم الخامس والعشرين من الشهر، في حين ستبدأ صرف معاشات شهر مايو في اليوم الأول من الشهر. وبذلك، يتم توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية لجميع العملاء بدءًا من 1 مايو 2024.