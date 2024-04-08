أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة عن توحيد موعد صرف معاشات التقاعد لجميع المتقاعدين والمستفيدين اعتبارًا من شهر مايو 2024. ووفقًا للتعديل الجديد، سيتم صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي بدلاً من نهاية الشهر كما كان معمولًا به سابقًا.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المؤسسة لتوحيد صرف المنافع التأمينية وتنسيق الإجراءات بين متقاعدي ومستفيدي أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في المملكة. وتهدف المؤسسة من خلال هذا التوحيد إلى ضمان توافق موعد صرف المعاشات وتسهيل العمليات المالية للعملاء.
وينص التعديل على أن صرف معاشات شهر أبريل سيتم في موعده المعتاد في اليوم الخامس والعشرين من الشهر، في حين ستبدأ صرف معاشات شهر مايو في اليوم الأول من الشهر. وبذلك، يتم توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية لجميع العملاء بدءًا من 1 مايو 2024.
كانت هذه تفاصيل خبر التأمينات الإجتماعية: توحيد موعد صرف معاشات التقاعد بدءًا من هذا الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.