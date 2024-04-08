تراند اليوم : "آسف على حرق المباراة" .. بالفيديو.. الصبحان يعلن توقعه لنتيجة "الهلال والنصر " ويكشف أسماء الهدافين

صحيفة الخليج 365: كشف الإعلامي الرياضي حسن الصبحان المعروف بملك التوقعات، عن توقعاته لنتيجة مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي.

وقال الصبحان في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بمنصة "إكس": نسبة فوز النصر صفر %، مستحيل يفوز النصر حتى لو لعب الهلال بدون حارس مرمى".

وأكمل: نتيجة المباراة ستكون 2-0 أو 3-1 ، وسيكون مالكوم أو سالم الدوسري نجوم المباراة، موضحا أن الديربي سيشهد ضربة جزاء لصالح الهلال.

الجدير بالذكر أن الهلال يواجه النصر، اليوم الإثنين، على ملعب محمد بن زايد، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.