تراند اليوم : دق عليه وطلب منه النزول فورا وهدد بإلغاء عقده.. شاهد: أبو نخاع يروي موقفا لخالد البلطان مع لاعب شبابي ركب الباص مع المنتخب الأولمبي

صحيفة الخليج 365: كشف مشرف عام المنتخب الأولمبي ورئيس نادي ضمك سابقًا صالح أبو نخاع، عن موقف بعض رؤساء الأندية واللاعبين مع المنتخب.

خالد البلطان

وقال أبو نخاع خلال لقاء مع بودكاست شيم وضاح، إن رئيس نادي الشباب السابق خالد البلطان دق على أحد لاعبي الشاب فسأله وينك فرد عليه بأنه في الباص ومتجه للمطار مع المنتخب الأولمبي.

وأضاف أن البلطان طلب من اللاعب النزول فورا وإلا سيخصم من راتبه ويلغي عقده، مشيرا إلى أنهم أخذوا اللاعب بشكل رسمي وبإذن وخطاب من النادي.

الأمير خالد

وعن قصة أخرى قال أبو نخاع إن الأمير خالد رئيس نادي الأهلي له موقف مشابه مع لاعب بالفريق بعد الوصول إلى عمان حيث اتصل باللاعب وطلبه بالسفر في أقرب طيارة والعودة للنادي، مضيفا: ما كنا نقدر نصلح شيء.

وأشار إلى أن اتحاد القدم لم يحكم على الأندية التي كانت تدفع الرواتب للاعبين فكان اللاعب انتمائه وولائه للنادي.

لاعب القدسية

وذكر بأنه في إحدى المرات تحدثوا مع لاعب في القادسية وكان يلعب في الدرجة الأولى فرفض الانضمام للمنتخب وقال أنتم تعطوني مكافأة 2 أو 3 آلاف والقادسية يعطيني مكافأة في كل مباراة والعب كل أسبوع مباراة ويعطيني 10 آلاف وأنتم تعطوني بعد كل 15 أو 20 يوم 3 آلاف ورفض الحضور.