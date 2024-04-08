المخزون المائي للسدود الأعلى منذ 14 عاما

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ارتفاع حجم مخزون المياه في بحيرات السدود إلى 829 مليون م3، حتى يوم 25 رمضان الجاري، وهو الأعلى منذ بدء قياس المخزون عام 2010.

وأوضحت الوزارة أن الارتفاع نتيجة الحالة المطرية الربيعية التي أثرت على معظم مناطق المملكة ولمدة عشرة أيام متواصلة خلال الفترة من يوم الأربعاء 17 رمضان 1445 وحتى الجمعة 26 رمضان، وجريان للسيول في العديد من أودية المناطق الغربية والجنوبية الغربية والعاصمة الرياض.

بحيرات السدود

أضافت البيئة أن بحيرات السدود حصدت (243 مليون م3) كما ارتفع حجم المخزون المائي في بحيرات السدود إلى (829 مليون م3) وهو أعلى حجم مخزون مائي في بحيرات السدود منذ بداية قياس المخزون عام 2010م.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة كشفت بحسب تقرير الشبكة الهيدرولوجي وآبار المراقبة السنوي لعام 2023 للوزارة عن متوسط هطول الأمطار في مناطق المملكة المختلفة، في عام 2023م، حيث سجّل مستوىً قياسيًّا بلغ نحو (106) ملم بزيادة كبيرة عن أعلى متوسط تم رصده خلال 2022م, والذي بلغ نحو (91) ملم، وما تم رصده خلال (40) عامًا، والمقدر بـ (103) ملم.

أمطار رعدية

إلى ذلك، شهدت أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم والرياض، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة أدت إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار امتدت إلى أجزاء من المنطقة الشرقية.