شكرا لمتابعة خبر عن ما العلاقة بين طول الظل والشتاء؟ .. الزعاق يجيب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خالد الزعاق خبير الأرصاد والأحوال الجوية العلاقة بين طول الظل والشتاء؟

وقال الزعاق أن العلامات التي يستدل بها العرب على الاتجاهات والمواقيت والحسابات هي النجوم.

وأضاف الزعاق أن ظل الشمس يستدل بها العرب على الفصول والمواسم، وأقصر توقيت للظل يدل على دخولنا القيل، أما الظل المتوسط فهذا دليل على اعتدال الزمان.

وتابع الزعاق أن هذه الأيام نلاحظ تناقص الظل وهذا يدل على اقتراب انتهاء الشتاء القارص.