تراند اليوم : "إذا جاريت الهلال ‏راح يهزمك ".. الهريفي يقترح على مدرب النصر أفضل خطة للفوز على الهلال في مباراة اليوم

صحيفة الخليج 365: اقترح لاعب النصر والمنتخب السابق "فهد الهريفي " أفضل خطة لمدرب النصر للفوز على الهلال في مباراة اليوم.

الفوز على الهلال

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس: "كيف تفوز على الهلال يا كاسترو، إذا جاريت الهلال راح يهزمك مثل المباراتين الأخيرتين بكل سهولة".

الحل

وتابع: " الحل هو حاول أن تصعب عليه من أجل أن تخرج فائزاً، وهذا ما يجب أن يعمله كاسترو ويساعد المجموعة ولا يعتمد على حلولهم فقط، لذلك يجب أن تفاجىء الهلال بعناصر جديدة تجيد التحولات بعد الضغط وقيامها بدورها الدفاعي مثل عليوة في جهه يلعب فيها

( سعود ونيفيز ومالكم ومشائييل )، ومثل ماني خلف رونالدو وجعله يستغل تقدم الأظهره بطلب الكرة في مساحتهم وخلق التحولات".

طريقة اللعب

وأضاف: "حتى الطريقة يجب أن تتغير من 4-3-3 إلى 4-2-3-1 شكلا وبعد دخول الهلال لنصف ملعبك وهذا راح يحدث كثيرا إلى 4-4-2 وهذا يظهر دور ماني المذكور أعلاه ".

حلول اللاعبين

وواصل : "رغم معرفتي أن كاسترو راح يعتمد فقط على حلول اللاعبين ويكرر مافعله في آخر مباراتين مع الهلال ومحاولة مجاراتهم بطريقة 4-3-3 وهو يعلم أنهم الأفضل والأجهز بكرة وبدونها راح يلعب : اسبينا، اليكس، لابورت ، لاجامي ، س الغنام ،الخيبري بيروزفيتش اوتافيو ،ماني ، رونالدو ، غريب".

مجاراة الهلال

وأردف: "أخيراً القصد بمجاراة الهلال تلعب بلعب مفتوح في دورك الهجومي وأسلوبك الدفاعي المعتاد وتباعد خطوطك ( واكتفائك بحملك للكرة ثم قيام دورك حلول لاعبيك فقط ) وكأنك ذاك الفريق القوي والمتكامل ولا تحترم الخصم الجاهز القوي المتوازن المستقر المتنوع المتكامل من مدرب وعناصر ، بينما الهلال يملك الحلين : الضغط ثم التحول السريع بأقل عدد أو اللعب الجماعي المتوازن أثناء حمل الكرة بكل هدوء حتى تخطي".