السعودية | فوز للفيحاء والرائد وأبها في ختام الجولة الـ27 من الدوري السعودي للمحترفين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تغلب فريق الفيحاء على ضيفه الأخدود 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، ضمن ختام الجولة الـ 27 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وجاءت ثلاثية الفيحاء أولاً عن طريق اللاعب ساكلا ” 16, 55″، واللاعب عبدالحميد صابيري “88”، ليرفع بهذا الفوز الفيحاء رصيده النقطي لـ 35 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 24 نقطة في المركز الـ 16.

وفي مواجهة أخرى تغلب فريق أبها على نظيره الفتح بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.

وسجل البولندي كريتشوفياك هدفي أبها في الدقائق 6 و57، بينما سجل هدف الفتح الوحيد اللاعب كريستيان تيلو في الدقيقة 54 من عمر اللقاء, ليرفع أبها رصيده النقطي بعد هذا الفوز إلى 25 نقطة في المركز الـ15, بينما بقي الفتح عند النقطة 37 في المركز السابع.

وعلى ملعب نادي الرائد ببريدة تفوق فريق الرائد على ضيفه الحزم بنتيجة 2-0 سجلهما المهاجم جوليو تفاريس عند الدقائق “35,46” من زمن المباراة, ليرفع الرائد رصيده النقطي إلى النقطة 30 في المركز 13, بينما بقي الحزم متذيلاً للترتيب بـ 16 نقطة.