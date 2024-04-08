تراند اليوم : الزمن وهم والكون يتجه للفوضى.. بالفيديو.. متخصص بالفيزياء يشرح نظرية "الإنتروبي"

صحيفة الخليج 365: كشف المتخصص بالفيزياء وعلم الكونيات يوسف البناي، المقصود بنظرية الإنتروبي.

وقال خلال لقاء مع برنامج الليوان: " هذا الكوب الزجاجي يمكن يطيح وينكسر وهذا شيء طبيعي عندنا، وإذا القطع التي انكسرت جمعت نفسها وعادت مرة أخرى ، لا نعتبر هذا الأمر شيء طبيعي، ولكن لا يوجد قانون في الفيزياء يمنع عودة تجميعها، ولكن هذا الشيء يتطلب طاقة أو جهد أو نظام بينما الأسهل أن ينكسر ومعنى ذلك أن الإنتروبي "الفوضى" زادت.

وتابع: "كل شيء في الكون يتجه إلى أقصى درجات الفوضى ،والإنتروبي هو اتجاه الزمن بمعنى وين ما تشوف فوضى اعلم أن الزمن بهذا الاتجاه وليس العكس لأن الزمن يتجه مع اتجاه زيادة الفوضى".

وأضاف: 'الزمن وهم، ويعني أن الذرات تتجه إلى أكثر الدرجات فوضوية، وإذا تم توقيف الذرات في الكون سيتوقف الزمن".