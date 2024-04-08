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تراند اليوم : شاهد.. لحظة اغتيال القيادي في حزب الله "علي حسين" في غارة إسرائيلية جنوب لبنان.. والكشف عن أبرز المعلومات عنه

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صحيفة الخليج 365: أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، مقتل قائد في قوة الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني، في غارات جوية استهدفت منطقة السلطانية جنوب لبنان.

وقال الجيش في بيان، إنه قتل علي أحمد حسين، قائد منطقة حجير "جبال الرميم" في قوة الرضوان التابعة لحزب الله، زاعماً أنه كان متورطاً بعمليات إطلاق قذائف عديدة على إسرائيل، وكان يخطط لتنفيذ اعتداءات في الداخل.

كما تابع أن حسين في إطار منصبه كان مسؤولاً عن تخطيط وتنفيذ اعتداءات إرهابية في مسارات مختلفة في منطقة جبال الرميم ضد إسرائيل.

وأكد الجيش أن الغارات التي شنها وقتلت القيادي في حزب الله، قتلت أيضا عنصرين آخرين كانا برفقته.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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