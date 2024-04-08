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تراند اليوم : بالفيديو .. امرأة صينية تروي قصة زواجها من شاب سعودي منذ 8 أعوام

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صحيفة الخليج 365: روت سيدة صينية قصة زواجها من شاب سعودي منذ 8 سنوات، متجاهلة معارضات الجميع.

وقالت الزوجة الصينية: تجاهلت معارضة الجميع وقررت الزواج من رجل سعودي، ومازلت مغرمة به، أبلغ من العمر 45 عاما الآن، متزوجة منذ 8 سنوات وابنتنا عمرها أقل من 6 سنوات .

وتابعت: عندما ترى ابنتنا مثل هذا التوافق، يمكنك بجرأة تغيير معتقداتك ، المرأة التي تتخذ مثل هذا القرار عقليتها تكون واضحة بشكل كبير، لن تتأثر بنظرة المجتمع ولن تفقد عقلها بسهولة، كلما كانت المرأة ناضجة عقليا كلما كانت وضوحا فيما تريده.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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