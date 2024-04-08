تراند اليوم : بالفيديو .. امرأة صينية تروي قصة زواجها من شاب سعودي منذ 8 أعوام

صحيفة الخليج 365: روت سيدة صينية قصة زواجها من شاب سعودي منذ 8 سنوات، متجاهلة معارضات الجميع.

وقالت الزوجة الصينية: تجاهلت معارضة الجميع وقررت الزواج من رجل سعودي، ومازلت مغرمة به، أبلغ من العمر 45 عاما الآن، متزوجة منذ 8 سنوات وابنتنا عمرها أقل من 6 سنوات .

وتابعت: عندما ترى ابنتنا مثل هذا التوافق، يمكنك بجرأة تغيير معتقداتك ، المرأة التي تتخذ مثل هذا القرار عقليتها تكون واضحة بشكل كبير، لن تتأثر بنظرة المجتمع ولن تفقد عقلها بسهولة، كلما كانت المرأة ناضجة عقليا كلما كانت وضوحا فيما تريده.